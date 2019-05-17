Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак сообщил читателям на своей странице в Фейсбук о планах преобразования трассы М-05 "Киев-Одесса" в "полноценный автобан. Для этого он договорился с Европейским инвестиционным банком, чтобы весь его кредит пошел на достройку именно этой магистрали. Напомним, с наступлением весны на половине этой трассы оказались огромные выбоины, из-за одной из них даже был поврежден грузовик.

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В пределах Черкасской области она будет иметь асфальтобетонное покрытие, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей – цементобетонное. В этом году будет подготовлена проектная документация на капитальный ремонт этой дороги в Черкасской области, начнется проектирование в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В этом году ремонт трассы "Киев – Одесса" проводится за счет госбюджета, а часть М-05 в Киевской области – за счет средств МФО. В частности, в Черкасской области за средства Дорожного фонда ремонтируется участок протяженностью 15 км (половина наиболее проблемного участка – между Жашковом и Уманью).

Напомним, что разметку на дорогах Киева наносят ночью.