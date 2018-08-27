Міністр інфраструктури України повідомив у скільки платникам податків обходиться ремонт кожного кілометру української дороги.

Ремонт доріг в Україні на середньому або капітальному рівні коштує близько 10 мільйонів гривень за один кілометр. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю проекту Big Money.

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"Кількість відремонтованих кілометрів в цьому році - 4000. Це величезна кількість. В Україні середній або капітальний ремонт дороги коштує приблизно 10 млн грн за кілометр. Це рекордно низька сума в порівнянні з будь-якими сусідніми державами", - зазначив Омелян.

Він розповів, що серед країн Євросоюзу найбільш дешевий кілометр автомагістралі в Болгарії - 3 мільйони євро і в Польщі - від 5 до 7 мільйонів євро.

Відзначимо, що 10 мільйонів гривень за один кілометр коштує ремонт, в той час як порівнюючи з іншими країнами Омелян називає вартість будівництва одного кілометру дороги.