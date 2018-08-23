У Києві завершився спеціальний курс підготовки мотопатруля та відбулося вручення сертифікатів про проходження курсу підготовки інструкторів з управління мотоциклом в поліцейському режимі.

Проектом підтримки підготовки поліцейських (Police Training Assistance Project - PTAP). Їхньою головною метою було покращення вмінь поліцейських ефективно реагувати на потреби громади, зокрема, у випадках дорожніх пригод.

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Головні інструктори Канадської Поліцейської місії в Україні провели два тритижневі курси для шістнадцятьох поліцейських. Слухачів навчали техніці точного водіння, правильного виконання різноманітних точних маневрів на низькій швидкості, а також безпечній експлуатації мотоциклів за різних погодних умов та дорожніх поверхонь.

Навчання проводились на мотоциклах Suzuki SV650 2008 модельного року. Саме на таких байках колись їздили співробітники ДАІ.

Нагадаємо що зараз українська поліція розбиває кожен шостий службовий автомобіль.