Зараз нацполіція не може експлуатувати 79 власних автомобілів через їхню технічну несправність,а 313 через те, що вони постраждали в ДТП.

Про це стало відомо зі звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Нацполіції. Аудит проводився з 7 грудня 2017 року по 1 березня 2018 року.

Читайте також: Поліцейські гналися за мопедом та втопили службовий автомобіль: Відео

За даними звіту, патрульна поліція має 1876 автомобілів, більшість яких отримана у 2015–2016 роках. Із цих автомобілів 1196 – Toyota Prius.

На час аудиту кожна п’ята машина не експлуатувалася. У тому числі кожна шоста патрульна машина (313 штук) не працювала через пошкодження, отримані внаслідок ДТП. Ще 79 автівок не експлуатувались через технічну несправність.

В окремих підрозділах патрульної поліції технічно несправна майже половина наявних автомобілів.

В управлінні патрульної поліції у Львівській області із 92 автомобілів у неробочому стані і не експлуатується 47 машин. В управлінні патрульної поліції в м. Києві із наявних 300 автомобілів у неробочому стані перебуває 105, з яких 95 пошкоджені внаслідок ДТП.

У результаті кількість патрулів зменшується, а навантаження на патрульних зростає, що призводить до плинності кадрів. При цьому якість виконання завдань не покращується, відмітили аудитори.

Рахункова палата також зауважує, що автомобілі патрульної поліції часто не обладнані відеореєстраторами. Наприклад, управління патрульної поліції в Харківській області отримало 80 автомобільних камер, не укомплектованих картками пам’яті, через що реєстратори не використовуються.

Нагадаємо, ДП “Держекоінвест” у 2012-2013 роках уклало угоди з японською компанією “Сумімо Корпорейшен” щодо постачання гібридних автомобілів Toyota Prius для МВС на суму 496 млн грн. При цьому, деталі угоди всупереч закону, не були опубліковані у “Віснику державних закупівель”.

Читайте також: Поліція дістає радари TruCam та готується до контролю швидкості на дорогах

Згідно звіту Рахункової палати, в Нацполіції на даний час є автомобілі Toyota Prius, Renault Duster та Hyundai Sonata. Балансова вартість однієї “тойоти” – 223,8 тис. грн, “рено” – 450,3 тис. грн, “хюндая” – 187,9 тис. грн.