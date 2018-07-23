Професійні навички з керування автомобілем давно стали візитною карточкою Української поліції. Сотні розбитих патрульних авто тому підтвердження.

Цього разу на Петропавлівський Борщагівці під Києвом автомобіль патрульної поліції Skoda Rapid злетів у річку Нивка.

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Як розповів очевидець Микола Мельниченко, патрульний автомобіль впав у річку внаслідок погоні за мопедом.

За його словами, під час переслідування порушник на мопеді поїхав по пішохідному мосту через річку, а поліцейський автомобіль злетів у річку і перекинувся.

В результаті інциденту один поліцейський отримав струс мозку, його госпіталізували в лікарню. Другого поліцейського не можуть знайти. За непідтвердженими даними, поліцейський міг втекти з місця події або впав у річку і потонув.