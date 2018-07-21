Зараз в поліції немає сертифікованих приладів для контролю швидкості руху автомобілів. Але скоро це може змінитись – сертифікати TruCam хочуть відновити найближчим часом.

Причиною такого рішення стала надто висока смертність на українських дорогах. Спусковим гачком, стала аварія на Житомирщині за участі маршрутного мікроавтобуса в результаті якої загинуло десять людей, троє з яких діти.

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Адвокат Володимир Караваєв повідомив, що зараз поліція займається підготовкою до контролю швидкісного режиму на автошляхах. “Інформація підтвердилася! Поліція почала активно займатися питанням реанімації вимірювачів швидкості “Трукам”.

На складах лежить близько 170 приладів. В дію можуть бути введені після поновлення актів сертифікації та повірки - теоретично за один тиждень. Все-таки альтернативи "даішнику в кущах" не знайшли!” написав на своїй сторінці в FB пан Караваєв.