Багато хто з нас знову на стежці війни: лазерний радар TruCam виводить протистояння між поліцейськими і активними водіями на новий рівень. Але ж у "Трукама" є свої слабкі місця-і ми вже знаємо їх!

Перш за все нагадаємо, як працює вимірювач швидкості TruCam. На відміну від більш поширених в Україні приладів попередніх поколінь, "Трукам" посилає в обраний автомобіль не радіопромінь, а лазер. Вимірюючи час, за який промінь досягає рухомого об'єкту і відбивається від нього, прилад обчислює швидкість руху даного об'єкта.

"Вчіть матчастину!"– хрестоматійний гасло стосується обох сторін дорожньо-правових відносин: і поліцейських з "Трукамом", і водіїв

Перевага лазерних вимірювачів швидкості (їх називають лідарами) в тому, що завдяки вузькому променю лазера вони можуть визначати швидкість одного автомобіля в щільному потоці транспорту – не "плутаючи" швидкості сусідніх автомобілів, як це траплялося, наприклад, з "Візиром".

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Для розуміння картини: на відстані у півкілометра діаметр лазерного променя приладу становить 1,2 м, на відстані сто метрів на автомобіль падає "мітка" діаметром всього 25 см. Тобто насправді "стрільба" досить точна. Машина, чия швидкість зафіксована "Трукамом", на фото і відео позначається хрестиком.

Кольоровий екран відображає всю інформацію – і службову, і призначену для пред'явлення порушнику. Але "цілитися" в автомобіль потрібно не через нього, а через видошукач

Принцип роботи “Трукам”

Отже, як діє поліцейський, який контролює швидкісний режим на ділянці дороги? Помітивши з відстані до 1200 м автомобіль, що викликає підозри, інспектор через видошукач направляє на нього вимірник, "помітивши" машину хрестиком. Якщо швидкість перевищує заздалегідь виставлений поріг, поліцейський проводжає машину об'єктивом до дистанції, коли стає розбірливим номерний знак (близько 70 м) і спрацьовує фотокамера (3 кадри в секунду). Відеозапис процесу фіксується в пам'яті приладу, автомобіль зупиняється напарником. Отримане при цьому відео і фото можна пред'явити водієві як доказ при складанні протоколу.



Як обхитрити "Трукам”

Виходячи з технічних характеристик "Трукама" та досвіду його експлуатації в Україні (а перші екземпляри надійшли до ДАІ ще в 2010 р.), ми склали перелік слабких місць радара TruCam.

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Температурний діапазон роботи приладу від -10°С до + 60°С, тому якщо вас "заміряли" в сильніший мороз, можете опротестовувати його просто на місці. Хоча номінально "далекобійність" TruCam 1200 метрів, потрапити в автомобіль променем через видошукач приладу на такій дистанції дуже непросто. Тим більше – з руки, тим більше – в щільному потоці. Тому в реальності лідар "небезпечний" порушникам лише з 700-500 м. Оскільки на дистанції понад 500 м промінь радара вже досить широкий і може "прихопити" сусідні машини, у порушника є шанс загальмувати до цієї позначки, притискаючись до інших авто, і уникнути фіксації перевищення швидкості. Якісний знімок автомобіля-порушника з читаним номерним знаком "Трукам" робить з відстані не більше 80 метрів. Якщо на цьому відрізку від радара (і ближче) порушник сховається за інші авто, замір буде визнаний невдалим і інспектор не стане його зупиняти. Мінімальна відстань для виміру швидкості – 15 метрів, тобто при часі вимірювання 0,33 секунди прилад не встигне засікти швидкість з меншої дистанції. Це варто враховувати, якщо другий поліцейський (з жезлом для зупинки порушників) стоїть на віддалі від колеги з радаром, далі по ходу, і зв'язується з ним по рації. Крок вимірювань швидкості: ± 2 км/год, тобто ви повинні перевищити встановлений ліміт мінімум на 2 км/год, щоб вас визнали порушником. Цифрова матриця фотокамери "Трукам" має матрицю у 3,1 мегапіскселя, що дозволяє робити знімки 2048x1536. Цього цілком достатньо при зйомці рухомого об'єкта з фронту. Як правило, поліцейським нарядам начальство не рекомендує збирати біля себе компанію зупинених ними порушників швидкісного режиму. Тобто якщо патрулю вже попався один "шумахер", на час оформлення його протоколу (близько 20-30 хвилин) робота вимірювача швидкості припиняється. У TruCam є досить точний модуль GPS, який прив'язує зроблені фото до місцевості. Так що "відмазатися” тим, що фото зроблено поза зоною дії тих чи інших обмежень швидкості, не вийде. У "Трукама" є функція визначення активних перешкод ALJA, тобто якщо хтось буде використовувати проти лазера активний антирадар, поліцейські про це одразу дізнаються.

Австралійські поліцейські практикують використання TruCam для прихованого контролю з автомобіля без поліцейської розмальовки

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Ми не втомимося повторювати, що найвірніший спосіб не попастися на "Трукам" – це не перевищувати швидкість і взагалі їздити акуратно. Але для захисту своїх законних прав знання особливостей роботи поліцейського лідара не завадить.

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