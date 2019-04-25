Добре, що водій тримав руки на кермі, як потрібно.

У Мережі з'явився ролик, в якому Tesla Model X потрапив з вини “автопілота” в аварію, яка могла закінчитись набагато страшніше.

Також цікаво: Tesla Model P: наскільки реалістичні ці рендери?

Відео розміщене на каналі LiveLaughLove містить інформацію, що водій електрокара, як і годиться, тримав руки на кермі під час руху з активованим режимом “автопілот”. Завдяки цьому він встиг зреагувати на помилку електроніки і скорегувати траекторію машини, щоб не злетіти у прірву.

Після несподіваного маневру кросовер несподівано почав сам різко прискорюватись, і водій не впорався з керуванням і врізався в скелю. Ніхто з пасажирів автомобіля не постраждав.



Tesla зобов’язує під час руху в режимі “автопілот” постійно тримати руки на кермі. Для цього в кермо інтегровані сенсори, які стежать за тиском і прикладеним зусиллям.

Також цікаво: Фінансовий звіт Tesla за перший квартал 2019 року показав втрати у 702 мільйони доларів