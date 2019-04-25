Новий фіндиректор компанії Закарі Кірхорн назвав цей звітний період одним з найскладніших кварталів в історії компанії.

Компанія Tesla відзвітувала перед інвесторами за перший квартал 2019 року, повідомивши про повернення у звичний для себе режим збитковості.

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В кінці кварталу баланс автовиробника склав 2,2 млрд доларів, що на 1,5 млрд доларів менше, ніж було на початку кварталу. Дохід впав з 7,23 млрд доларів у попередньому кварталі до 4,54 млрд в останньому. Операційні втрати за першу чверть року склали 522 млн доларів, а підсумком кварталу, як і очікувалось, став збиток у 702 млн доларів. Tesla тепер прогнозує прибуток тільки в третьому кварталі 2019 року.

Tesla скоротила випуск Model S і X, порівняно з попереднім кварталом, на 44%, а в річному вираженні – на 43%. Випуск сонячних батарей за рік скоротився на 38%, а домашніх акумуляторів – на 39%.

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