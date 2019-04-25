Новый финдиректор компании Закари Кирхорн назвал этот отчетный период одним из самых сложных кварталов в истории компании.

Компания Tesla отчиталась перед инвесторами за первый квартал 2019 года, сообщив о возвращении в привычный для себя режим убыточности.

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В конце квартала баланс автопроизводителя составил 2,2 млрд долларов, что на 1,5 млрд долларов меньше, чем было в начале квартала. Доход упал с 7,23 млрд долларов в предыдущем квартале до 4,54 млрд в последнем. Операционные потери за первую четверть года составили 522 млн долларов, а итогом квартала, как и ожидалось, стал убыток в 702 млн долларов. Tesla теперь прогнозирует прибыль в третьем квартале 2019 года.

Tesla сократила выпуск Model S и X, по сравнению с предыдущим кварталом на 44%, а в годовом выражении – на 43%. Выпуск солнечных батарей за год сократился на 38%, а домашних аккумуляторов – на 39%.

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