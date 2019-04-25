Хорошо, что водитель держал руки на руле, как нужно.

В cети появился ролик, в котором Tesla Model X попал по вине “автопилота” в аварию, которая могла закончиться гораздо страшнее.

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Видео размещенное на канале LiveLaughLove содержит информацию, что водитель электрокара, как и положено, держал руки на руле во время движения с активированным режимом “автопилот”. Благодаря этому он успел среагировать на ошибку электроники и скорректировать траекторию машины, чтобы не слететь в пропасть.

После маневра кроссовер неожиданно начал сам резко ускоряться, и водитель не справился с управлением и врезался в скалу. Никто из пассажиров автомобиля не пострадал.

Tesla обязывает во время движения в режиме “автопилот” постоянно держать руки на руле. Для этого в руль интегрированы сенсоры, которые следят за давлением и приложенным усилиям.

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