Пока компания Tesla не представила давно обещанный электрический пикап, дизайнеры фантазируют на эту тему в своем видении.

Автором этих рендеров является профессиональный дизайнер Эмре Хасмен. Ему удалось создать кузов, не похожий ни на один из существующих пикапов, хотя его пластика довольно спорная.

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Существующие модели Tesla выполнены в стиле минимализма и скупы на “лишние” скульптурные детали. Их кузова выглядят одним сплошным элементом, словно выточенным из металлической заготовки. Однако дизайнер решил в своем проекте добавить пикапу Tesla, который он называет Model P, больше мускулов в зоне колесных арок.

Фото: авторский рендер пикапа Tesla / Motor1

Ранее глава компании Tesla Илон Маск публиковал в своем “твиттере” некоторые технические подробности будущей модели. Известно, что пикап получит пару электромоторов, а также подвеску, которая сможет самостоятельно адаптироваться к нагрузке. В зависимости от батареи, Tesla Pickup будет проезжать на одной зарядке до 800 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, для самой мощной версии в исполнении Performance.

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