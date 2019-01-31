Об этом сказал руководитель компании Маск на конференции для инвесторов.

Долгожданный пикап Tesla может быть раскрыт уже "этим летом". Об этом рассказал глава компании Tesla Илон Маск.

Недавно Маск заявил, что Тесла "может" обнародовать прототип пикапа в этом году, но сегодня назвал более точное время. Предполагается также, что пикап могут собирать на новом заводе Tesla в Китае.

Впрочем, что это будет за автомобиль, ничего не известно. Впервые об электрическом пикапе от "Теслы" журналисты услышали на презентации грузовика Tesla Semi. Тогда же было обнародовано фото, на котором пикап вез в кузове еще один пикап. Это намекало на размеры новинки. С тех пор никакой информации или фото об этой модели не было.

Напомним, что в Швеции запретили Tesla из-за новой программы автопилота.