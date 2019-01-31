Про сказав керівник компанії Ілон Маск на конференції для інвесторів.

Довгоочкуваний пікап Tesla може бути розкритий вже "цього літа". Про це розповів глава компанії Tesla Ілон Маск.

Нещодавно Маск заявляв, що Тесла "може" оприлюднити прототип пікапу в цьому році, але сьогодні назвав більш точний час. Припускається також, що пікап можуть збирати на новому заводі Tesla в Китаї.

Втім, що це буде за автомобіль, нічого не відомо. Вперше про електричний пікап від “Тесли” журналісти почули на презентації вантажівки Tesla Semi. Тоді ж було оприлюдено фото, на якому пікап віз у кузові ще один пікап. Це натякало на розміри новинки. З тих пір жодної інформації чи фото про цю модель не було.

Нагадаємо, що у Швеції заборонили Tesla через нову програму автопілоту.