Доки компанія Tesla не представила давно обіцяний електричний пікап, дизайнери фантазують на цю тему у своєму баченні.

Автором цих рендерів є професійний дизайнер Емре Хасмен. Йому вдалось створити кузов, не схожий на жоден з існуючих пікапів, хоча його пластика досить спірна.

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Існуючі моделі Tesla виконані в стилі мінімалізму і скупі на “зайві” скульптурні деталі. Їх кузови виглядають одним суцільним елементом, немов виточеним з металевої заготовки. Однак дизайнер вирішив у своєму проекті додати пікапу Tesla, який він називає Model P, більше мускулів у зоні колісних арок.

Фото: авторський рендер пікапа Tesla / Motor1

Раніше голова компанії Tesla Ілон Маск публікував у своєму “твіттері” деякі технічні подробиці майбутньої моделі. Відомо, що пікап матиме пару електромоторів, а також підвіску, яка зможе самостійно адаптуватися до навантаження. Залежно від батареї, Tesla Pickup проїжджатиме на одній зарядці до 800 км, а розгін до 100 км/год займатиме всього 3,9 секунди, для найпотужнішої версії у виконанні Performance.

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