Комерційний легковий фургончик виглядає як ніколи привабливо. Якщо й ціна буде такою ж гарною – має всі шанси стати кращим в своєму класі.

Компанія Renault продовжує експансію на європейський ринок комерційного електротранспорту. З новим Kangoo ZE французький виробник заповнить усі доступні ніші від найдрібніших “розвізників піци” Twizy до великих Master ZE.

Також цікаво: П'ять шанхайських новинок передають привіт з майбутнього

Нещодавно ми розповідали про абсолютно нову модель у лінійці Renault під назвою EZ-Flex. Фургон займатиме позицію між новим поколінням Renault Kangoo ZE та Master ZE.

Новий “каблучок” помітно відрізняється від актуальної моделі. Щоправда появи серійного виконання того, що виробник називає концептом, доведеться трохи зачекати, та на ринку він має з’явитись до кінця наступного року.

Renault Kangoo ZE 2020, за непідтвердженою інформацію матиме запас ходу на одному заряді у 270 км. Такого пробігу має бути достатньо для щоденних поїздок містом.



Виробництво Kangoo ZE розпочнуть наприкінці цього року на заводі у французькому місті Мобеж, в який фірма інвестує 450 млн євро. Там же збиратимуть і ДВЗ-версії Kangoo.

Також цікаво: У Нью-Йорку дебютував найменший кросовер Hyundai – Venue