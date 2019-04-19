Французький автовиробник презентує новинку 16 травня в рамках виставки VIVA Technology у Парижі.

Компанія Renault передасть своїм клієнтам дюжину електричних фургонів для користування протягом двох років. Це допоможе виробнику точніше розуміти потреби користувачів.

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Французький автовиробник вже не новачок у царині електрокарів комерційного призначення. Зараз Renault випускає вантажну модифікацію сіті-кара Twizy Cargo, а нещодавно випустила великий мікроавтобус на батареях – Master Z.E. Новий електро-бус займатиме місце між цими двома автомобілями.

Довжина EZ-Flex становить 3,86 м, ширина – 1,65 м, висота – 1,88 м. Скромні габарити мають забезпечити електрокару безпроблемне паркування та можливість під’їзду до магазинів у тісних центрах мегаполісів. При цьому об’єм вантажного відсіку становить три кубічних метри.

Фото: комерційний електро-фургон Renault EZ-Flex / Renault

EZ-Flex здатен проїхати на одному заряді до 150 км. У Renault впевнені, що цього цілком достатньо для його цільового призначення.

Французький автовиробник має намір провести дворічний експеримент, у ході якого дюжина EZ-Flex буде використовуватись кількома службами доставки та поштовими службами. Електричні фургони передаватимуть усю інформацію про поїздки у Renault, аби спеціалісти компанії могли позбутись усіх недоліків машини перед запуском в серію.

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