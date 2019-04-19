Французский автопроизводитель презентует новинку 16 мая в рамках выставки VIVA Technology в Париже.

Компания Renault передаст своим клиентам дюжину электрических фургонов для пользования в течение двух лет. Это поможет производителю точнее понимать потребности пользователей.

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Французский автопроизводитель уже не новичок в области электрокаров коммерческого назначения. Сейчас Renault выпускает грузовую модификацию сити-кара Twizy Cargo, а недавно выпустила большой микроавтобус на батареях – Master Z.E. Новый электро-бус будет занимать место между этими двумя автомобилями.

Длина EZ-Flex составляет 3,86 м, ширина – 1,65 м, высота – 1,88 м. Скромные габариты должны обеспечить электрокару беспроблемные парковки и возможность подъезда к магазинам в тесных центрах мегаполисов. При этом объем грузового отсека составляет три кубических метра.

Фото: коммерческий электро-фургон Renault EZ-Flex / Renault

EZ-Flex способен проехать на одном заряде до 150 км. В Renault уверены, что этого вполне достаточно для его целевого назначения.

Французский автопроизводитель намерен провести двухгодичный эксперимент, в ходе которого дюжина EZ-Flex будет использоваться несколькими службами доставки и почтовыми службами. Электрические фургоны будут передавать всю информацию о поездках в Renault, чтобы специалисты компании могли избавиться от всех недостатков машины перед запуском в серию.

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