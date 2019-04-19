В этом году марка представит две электрические модели.

Компания Skoda объявила о запуске программы Citigo E-Pilot, в рамках которой прототипы электромобилей Citigo отдали обычным пользователям для сбора отзывов и последующей доводки хэтчбеков.

Также интересно: Американцы назвали лучшим автомобилем 2019 года британский электрокар

В проекте Skoda Citigo E-Pilot участвуют 10 прототипов электрокара e-Citigo. Полученные от пользователей отзывы помогут чешскому производителю доработать серийную версию модели.

Напомним, субкомпактный чешский хэтчбек базируется на агрегатах Volkswagen e-up! с кузовом бензиновой версии Skoda Citigo. При этом чешскому ситикару обещан запас хода на одной зарядке вдвое больше, чем у немецкого аналога. Это означает, что автономный пробег должен составлять около 270 км по циклу WLTP.

Характеристики десяти тестовых прототипов будут заметно отличаться от серийной версии. Они будут оснащаться полным набором датчиков, которые будут снимать подробную телеметрию и автоматически передавать ее автопроизводителю.

Skoda планирует начать серийное производство Skoda e-Citigo в четвертом квартале 2019 года, чтобы уже до конца года покупатели могли получить первые электрокары. Вместе с компактным сити-каром в "Шкоды" до конца года появится еще одна электрифицированная модель – плагин-гибрид Skoda Superb. А до 2025 года в палитре моделей чешской марки должно быть уже шесть чистых электрокаров и четыре гибриды.

Также интересно: Haval Vision 2025 предсказывает электрическое будущее марки, отделенной от Great Wall