Цього року марка представить дві електричні моделі.

Компанія Skoda оголосила про запуск програми Citigo E-Pilot, у рамках якої прототипи електромобілів Citigo віддали звичайним користувачам для збору відгуків і подальшої доводки хетчбеків.

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У проекті Skoda Citigo E-Pilot беруть участь 10 прототипів електрокара e-Citigo. Отримані від користувачів відгуки допоможуть чеському виробнику доопрацювати серійну версію моделі.

Нагадаємо, субкомпактний чеський хетчбек базується на агрегатах Volkswagen e-up! із кузовом бензинової версії Skoda Citigo. При цьому чеському сітікару обіцяний запас ходу на одні зарядці вдвічи більший, ніж у німецького аналога. Це означає, що автономний пробіг повинен складати близько 270 км за циклом WLTP.

Характеристики десяти тестових прототипів будуть помітно відрізнятися від серійної версії. Вони оснащуватимуться повним набором датчиків, які будуть знімати детальну телеметрію і автоматично передавати її автовиробнику.

Skoda планує розпочати серійне виробництво Skoda e-Citigo в четвертому кварталі 2019 року, аби вже до кінця року покупці могли отримати перші електрокари. Разом з компактним сіті-каром у “Шкоди” до кінця року з’явиться ще одна електрифікована модель – плагін-гібрид Skoda Superb. А до 2025 року у палітрі моделей чеської марки має бути вже шість чистих електрокарів і чотири гібриди.

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