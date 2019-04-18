Говорити поки особливо нема про що, а от подивитись можна.

За назвою концепту Haval Vision 2025, представленому у Шанхаї, не важко здогадатись, що він є носієм майбутньої мови дизайну марки та підходу до електрокарів в цілому.

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За стилістику Haval Vision 2025 відповідає британець Філ Сіммонс, який перейшов у китайську компанію з Land Rover.

Фото: концепт Haval Vision 2025 / Haval

Судячи з концепту, у найближчому майбутньому Haval вбачає перспективи у системі доповненої реальності AR-HUD, яка перетворює в інтерактивний дисплей всю поверхню вітрового скла. Хоча її роботу так і не показали.

Також концепт може похвалитись системою розпізнавання осіб, яка дозволяє водієві миттєво входити в хмарний акаунт, здійснювати виклик персональних налаштувань, улюблених треків тощо. До того ж передбачається можливість пошуку автомобіля через мобільний додаток і доставки товарів з магазину прямо в багажник.

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