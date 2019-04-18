Говорить пока особо не о чем, а вот посмотреть можно.

По названию концепта Haval Vision 2025, представленном в Шанхае, не трудно догадаться, что он является носителем будущего языка дизайна марки и подхода к электрокарам в целом.

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За стилистику Haval Vision 2025 отвечает британец Фил Симмонс, который перешел в китайскую компанию из Land Rover.

Фото: концепт Haval Vision 2025 / Haval

Судя по концепту, в ближайшем будущем Haval видит перспективы в системе дополненной реальности AR-HUD, которая превращает в интерактивный дисплей всю поверхность ветрового стекла. Хотя ее работу так и не показали.

Также концепт может похвастаться системой распознавания лиц, которая позволяет водителю мгновенно входить в облачный аккаунт, осуществлять вызов персональных настроек, любимых треков и тому подобное. К тому же предполагается возможность поиска автомобиля через мобильное приложение и доставки товаров из магазина прямо в багажник.

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