Он выглядит, как всемирное зло и стоит больше Rolls-Royce Cullinan.

Мы привыкли к тому, что новые китайские автомобили – доступные и массовые, а еще – электрические. Однако молодой IAT Karlmann King доказывает, что стереотипы могут быть ложными.

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Автомобиль построен на базе и агрегатах Ford F-Series Super Duty. От американского пикапа Karlmann позаимствовал и 360-сильный мотор.

Редкая возможность заглянуть внутрь позволяет оценить императорскую роскошь и высокую технологичность.

Стартап из Китая планирует выпустить 10 причудливого вида внедорожников Karlmann King, стоимостью в 1,85 миллион долларов. Несколько дополнительных опций с легкостью округлят цифру до двух миллионов.

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