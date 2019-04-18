Він виглядає, як всесвітнє зло і коштує більше за Rolls-Royce Cullinan.

Ми звикли до того, що нові китайські автомобілі – доступні і масові, а ще – електричні. Однак молодий IAT Karlmann King доводить, що стереотипи можуть бути хибними.

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Автомобіль збудований на базі і агрегатах Ford F-Series Super Duty. Від американського пікапа Karlmann запозичив і 360-сильний мотор.

Рідкісна можливість зазирнути всередину цього дозволяє оцінити імператорську розкіш і високу технологічність.



Стартап з Ктаю планує випустити 10 химерних з вигляду позашляховиків Karlmann King, вартістю у 1,85 мільйони доларів. Кілька додаткових опцій з легкістю округлять цифру до двох мільйонів.

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