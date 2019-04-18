Во время инцидента никто не пострадал, хотя в офигевшего парня был при себе огнестрельное оружие.

22-летний Мелис Саттон самостоятельно устроил в канадском городе Эдмонтон горячую расправу с теми, кого встречал на своем пути. Несмотря на опасность, мужчину остановили свидетели его бесчинств.

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В течение одного дня Саттон получил себе целую кучу обвинений, включая 11 поджогов, 4 за наличие запрещенных огнеопасных или взрывчатых предметов, 3 случая поджога имущества, которые угрожали жизни людей и еще одно за вооруженное нападение.

Pretty intense moment on Whyte Ave tonight. pic.twitter.com/shcGc0nCsO — Ryder (@ryderfm) 13 апреля 2019 г.

Остановить Мелисса удалось очевидцам. После того, как пироман выбросил канистру с горючим веществом, предварительно облив и подпалив кросоер, который проезжал мимо, он почему-то решил заглянуть в Starbucks. Там его догнали двое мужчин. Один из них кажется был водителем одного из подожженных автомобилей. Мужчина в гавайской рубашке привязывает Саттона, после чего оба заказывают себе по кофе и ждут копов.

Во время инцидента никто не пострадал, однако Саттону выдвинуты многочисленные обвинения, которые и без того могут обеспечить ему очень долгий срок заключения.

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