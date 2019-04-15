Совершенно уникальный ралли-кар, о котором раньше только мечтали любители фотошопа.

Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на создание невероятного Lamborghini Huracan LP610-4 с внешним каркасом безопасности.

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Кроме розового “экзоскелета” и высокой подвески Huracan получил пару турбонагнетателей с воздушным охлаждением, вместо оригинального компрессора для 5,2-литрового V10. Огромные воздушные фильтры установлены снаружи в верхней части моторного отсека.

Нынешняя версия машины – это уже третий тюнинг Huracan, который Алекс приобрел в июне 2017 года. Вот краткая фотоистория всех вариаций.

Before Unicorn V3 gets revealed, here’s the history of the Unicorn: June 1st, 2017, the Unicorn was born, and i took delivery of the car. V1️⃣.0️⃣: the pink and blue camo. V1️⃣.1️⃣: ski box!! V1️⃣.2️⃣: @ms.emelia enjoying her picnic on my new lunch table wing, with a new carbon hood, and joining the bumper delete gang. V2️⃣.0️⃣!!!: broke a lot of necks on Gold Rush Rally with a pink bape wrap. V2️⃣.1️⃣: Underglow. and due to popular request, i put the rear bumper back on. V3️⃣.0️⃣: expected launch date, April 9th, 2019. Twin turbo, and something else that has never ever been done before that will make everyone’s head explode, and be the most controversial Lamborghini, (or perhaps even car in general) to ever exist. 🤭 *not responsible for any head explosions

Публикация от Alex C (@alex.choi)

Самым популярным роликом Чоя стал сюжет под названием Lamborghini Launch Control Reaction Compilation, который имеет 10,8 миллионов просмотров.

Но опубликованное четыре дня назад, 11 апреля, видео уже собрало полтора миллиона просмотров и почти 70 тысяч лайков.

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