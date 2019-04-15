Совершенно уникальный ралли-кар, о котором раньше только мечтали любители фотошопа.

Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на создание невероятного Lamborghini Huracan LP610-4 с внешним каркасом безопасности.

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Кроме розового “экзоскелета” и высокой подвески Huracan получил пару турбонагнетателей с воздушным охлаждением, вместо оригинального компрессора для 5,2-литрового V10. Огромные воздушные фильтры установлены снаружи в верхней части моторного отсека.

Нынешняя версия машины – это уже третий тюнинг Huracan, который Алекс приобрел в июне 2017 года. Вот краткая фотоистория всех вариаций.

Самым популярным роликом Чоя стал сюжет под названием Lamborghini Launch Control Reaction Compilation, который имеет 10,8 миллионов просмотров.

Но опубликованное четыре дня назад, 11 апреля, видео уже собрало полтора миллиона просмотров и почти 70 тысяч лайков.

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