Абсолютно унікальний ралі-кар, про який раніше лише мріяли любителі Фотошопу.

Блогер Алекс Чой витратив п'ять місяців на створення неймовірного Lamborghini Huracan LP610-4 із зовнішнім каркасом безпеки.

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Окрім рожевого “екзоскелета” і високої підвіски Huracan отримав пару турбонагнітачів з повітряним охолодженням, замість оригінального компресора для 5,2-літрвоого V10. Величезні повітряні фільтри встановлені зовні у верхній частині моторного відсіку.

Нинішня версія машини – це вже третій тюнінг Huracan, який Алекс придбав в червні 2017 року. Ось коротка фото-історія усіх варіацій.



Найпопулярнішим роликом Чоя став сюжет під назвою Lamborghini Launch Control Reaction Compilation, який має 10,8 мільйонів переглядів.



Та опубліковане чотири дні тому, 11 квітня, відео вже зібрало півтора мільйони переглядів і майже 70 тисяч вподобань.

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