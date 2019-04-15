Абсолютно унікальний ралі-кар, про який раніше лише мріяли любителі Фотошопу.

Блогер Алекс Чой витратив п'ять місяців на створення неймовірного Lamborghini Huracan LP610-4 із зовнішнім каркасом безпеки.

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Окрім рожевого “екзоскелета” і високої підвіски Huracan отримав пару турбонагнітачів з повітряним охолодженням, замість оригінального компресора для 5,2-літрвоого V10. Величезні повітряні фільтри встановлені зовні у верхній частині моторного відсіку.

Нинішня версія машини – це вже третій тюнінг Huracan, який Алекс придбав в червні 2017 року. Ось коротка фото-історія усіх варіацій.

Before Unicorn V3 gets revealed, here’s the history of the Unicorn: June 1st, 2017, the Unicorn was born, and i took delivery of the car. V1️⃣.0️⃣: the pink and blue camo. V1️⃣.1️⃣: ski box!! V1️⃣.2️⃣: @ms.emelia enjoying her picnic on my new lunch table wing, with a new carbon hood, and joining the bumper delete gang. V2️⃣.0️⃣!!!: broke a lot of necks on Gold Rush Rally with a pink bape wrap. V2️⃣.1️⃣: Underglow. and due to popular request, i put the rear bumper back on. V3️⃣.0️⃣: expected launch date, April 9th, 2019. Twin turbo, and something else that has never ever been done before that will make everyone’s head explode, and be the most controversial Lamborghini, (or perhaps even car in general) to ever exist. 🤭 *not responsible for any head explosions

Публикация от Alex C (@alex.choi)


Найпопулярнішим роликом Чоя став сюжет під назвою Lamborghini Launch Control Reaction Compilation, який має 10,8 мільйонів переглядів.


Та опубліковане чотири дні тому, 11 квітня, відео вже зібрало півтора мільйони переглядів і майже 70 тисяч вподобань.

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