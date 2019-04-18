Все легковые машины, которые будут продаваться на территории ЕС за три года будут иметь не менее трех десятков электронных помощников.

В Европе для всех новых автомобилей на рынке будут обязательными 30 электронных помощников водителя.

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По данным комиссии Евросоюза, в течение 2018 года на дорогах Европы погибло более 25 тысяч человек. Нововведения призваны уменьшить эту цифру практически до нуля до 2038 года. Для этого необходимо заставить автопроизводителей в обязательном порядке оснащать автомобили системами безопасности уже в начальной комплектации.

Новое постановление регламентирует обязательства для производителей с мая 2022 года устанавливать на автомобиле "алко-стопперы", датчики определения усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, камеры заднего вида, датчики парковки, систему измерения давления в шинах, а также "черный ящик" – регистратор данных во время аварий, как в самолетах.

Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей. В будущем на них необходимо будет устанавливать системы помощи при повороте и системы обнаружения препятствий в слепых зонах.

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