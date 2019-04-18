Усі легкові машини, що продаватимуться на території ЄС за три роки матимуть щонайменше три десятки електронних помічників.

У Європі для всіх нових автомобілів на ринку будуть обов’язковими 30 електронних помічників водія.

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За даними комісії Євросоюзу, протягом 2018 року на дорогах Європи загинуло більше 25 тисяч осіб. Нововведення покликані зменшити цю цифру практично до нуля до 2038 року. Для цього необхідно змусити автовиробників в обов'язковому порядку оснащувати автомобілі системами безпеки вже в початковій комплектації.

Нова постанова регламентує зобов'язання для виробників з травня 2022 року встановлювати на автомобілі “алко-стопери”, датчики визначення втоми водія, адаптивний круїз-контроль, камери заднього виду, датчики паркування, систему вимірювання тиску в шинах, а також “чорний ящик” – реєстратор даних під час аварій, як у літаках.

Нові правила також торкнуться виробників вантажних автомобілів. В майбутньому на них необхідно буде встановлювати системи допомоги при повороті і системи виявлення перешкод в сліпих зонах.

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