На Міжнародному автошоу у Нью-Йорку журі конкурсу назвало переможців World Car Of The Year 2019.

На автошоу у Нью-Йорку було оголошено переможців конкурсу “Всесвітній автомобіль року”. Вже вдруге за останні три роки ним став Jaguar.

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Головним переможцем премії WCOTY цього року став електричний кросовер Jaguar I-Pace, котрий був обраний з-поміж 40 кандидатів на це звання.

У шорт-лист конкурсу цього року увійшло чотири десятки нових моделей, з яких у фінал вийшли три машини: Audi e-tron, Jaguar I-Pace та Volvo S60/V60. Список фіналістів був оголошений на автосалоні в Женеві на початку року. Переможця обирало журі, до складу якого увійшли 86 автомобільних журналістів з 24 країн світу.

Фото: переможці конкурсу “Всесвітній автомобіль року 2019” / WCOTY

За результатами голосування також були визначені кращі моделі у п’яти категоріях. Кращим представницьким автомобілем цього року названо Audi A7, кращим спорткаром – McLaren 720S. Вибором номер один для міста несподівано став Suzuki Jimny, а найекологічнішим – знову I-Pace.

На додачу до двох високих нагород Jaguar I-Pace має ще й звання кращого автомобіля року за дизайном.

Нагадаємо, у 2018 році звання “Всесвітній автомобіль року” отримав кросовер Volvo XC60, за рік до того – Jaguar F-Pace, а ще раніше переможцем став компактний родстер Mazda MX-5.

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