Французький автовиробник більше не називає цю модель кросовером, натомість говорить про нього як "хетчбек з позашляховим кліренсом", але від ідеї доступної вартості не відмовився.

Компанія Renault презентувала на Шанхайському автосалоні серійну версію свого електричного компакта під назвою City K-ZE, якому обіцяна ціна у 7-8 тисяч доларів.

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Сюрпризів у зовнішності немає: Renault City K-ZE має багато спільного з індійською моделлю Kwid, на платформі якого і збудований. Від самого початку автомобіль розроблявся як бюджетник і хоча замість ДВЗ у новинки буде електрична силова установка, виробник розраховує зберегти привабливу вартість K-ZE.

Фото: Renault City K-ZE / Renault

Renault називає City K-ZE високим хетчбеком – його кліренс становить 150 мм. Колісна база у 2423 мм обіцяє досить просторий салон. У Renault стверджують, що за цим показником модель є лідером сегменту. Багажник вміщує 300 літрів поклажі.

Хоча на автосалоні у Шанхаї Renault представила вже готовий до серійного виробництва автомобіль, про його силову установку й досі нічого не відомо. При цьому прес-реліз Renault повідомляє про можливість зарядити батарею від 0% до 80% всього за 50 хвилин.

Фото: Renault City K-ZE / Renault

Коли Renault City K-ZE з’явиться на ринку, з якими агрегатами і якою буде вартість моделі – стане відомо пізніше.

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