Французский автопроизводитель больше не называет эту модель кроссовером, зато говорит о нем как "хэтчбек с внедорожным клиренсом", но от идеи доступной стоимости не отказался.

Компания Renault презентовала на Шанхайском автосалоне серийную версию своего электрического компакта под названием City K-ZE, которому обещана цена в 7-8 тысяч долларов.

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Сюрпризов во внешности нет: Renault City K-ZE имеет много общего с индийской моделью Kwid, на платформе которого и построен. Изначально автомобиль разрабатывался как бюджетник и хотя вместо ДВС у новинки будет электрическая силовая установка, производитель рассчитывает сохранить привлекательную стоимость K-ZE.

Фото: Renault City K-ZE / Renault

Renault называет City K-ZE высоким хэтчбеком – его клиренс составляет 150 мм. Колесная база в 2423 мм обещает довольно просторный салон. В Renault утверждают, что по этому показателю модель является лидером сегмента. Багажник вмещает 300 литров поклажи.

Хотя на автосалоне в Шанхае Renault представила уже готовый к серийному производству автомобиль, о его силовой установке до сих пор ничего не известно. При этом пресс-релиз Renault сообщает о возможности зарядить батарею от 0% до 80% всего за 50 минут.

Фото: Renault City K-ZE / Renault

Когда Renault City K-ZE появится на рынке, с какими агрегатами и какой будет стоимость модели – станет известно позже.

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