Дебют новой модели состоялся в Шанхае.

Роскошный минивэн-лимузин Lexus LM, представленный в Китае, только формами кузова напоминает о Toyota Alphard, на базе которого он построен. С ним премиум-бренд Toyota заходит на территорию, где раньше были только частные тюнинг-ателье.

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Дизайн Lexus LM выдержан в фирменном стиле марки и как можно сильнее отделяет новинку от "простонародного" Alphard. Внутри разница вообще колоссальная.

Минивэн Lexus предназначен для пассажиров в салоне, отнюдь не для того, кто за рулем. Поэтому кабина водителя отделена от двухместного салона перегородкой. За доплату покупатели смогут заказать выдвижной экран с диагональю 26 дюймов, аналоговые часы, держатель для зонтика, а также встроенный холодильник. Раздельные кресла для важных пассажиров имеют многочисленные регулирования, массажные функции, подогрев, охлаждение и, конечно, украшены лучшими материалами.

Фото: Lexus LM / Lexus

Однако Lexus предложит и более простую версию LM, не такую уж и далекую от Alphard. Она будет иметь 7-местный салон. Минивэн будет доступен исключительно в черном или белом цвете.

В зависимости от рынка Lexus LM представят в версии LM 350 с 3,5-литровым бензиновым мотором или LM 300h с гибридным силовым агрегатом на базе 2,5-литрового двигателя. Будут доступны передне- и полноприводные варианты.

В Китае и других рынках Азии Lexus LM появится в продаже в этом году, а в следующем распространится и на другие континенты. Стоимость модели пока не названа.

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