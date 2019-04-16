Для городских стиляг у "Тойоты" также есть кое-что в запасе.

Toyota RAV4 получил несколько пакетов стайлинга от Toyota Racing Development, однако они доступны только в Японии.

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RAV4 в исполнении TRD называются Field Monster и Street Monster. Первый получил новые бамперы со светодиодными блоками освещения, накладки на колесные арки, красные брызговики, багажник на крыше, 17-дюймовые колеса Crimson MG Monster и особый декор.

Пакет дооснащения Street Monster включает новый комплект обвеса, накладки на бампер и 20-дюймовые колеса TRD TF X-Limited.

Фото: тюнинг-пакеты от TRD і Modellista для Toyota RAV4 / Мotor1

Отделка от Modellista включает аэродинамический пакет AeroKit с 19-дюймовыми колесами и офф-роуд стайлинг JAOS с 20-дюймовыми колесами.

В Японии новый Toyota RAV4 предлагается в шести версиях с передним или полным приводом. В стандартное оснащение модели входит комплекс безопасности Toyota Safety Sense и коммуникационный модуль DCM с 24-часовым доступом к консьерж-сервису и сети D-Call Net, которая объединяет клиники и авиабазы скорой помощи по всей стране.

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