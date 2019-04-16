Для міських стиляг у тюнерів також є дещо в запасі.

Toyota RAV4 отримав кілька пакетів стайлінгу від Toyota Racing Development , однак вони доступні лише в Японії.

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RAV4 у виконанні TRD називаються Field Monster і Street Monster. Перший отримав нові бампери зі світлодіодними блоками освітлення, накладки на колісні арки, червоні бризковики, багажник на даху, 17-дюймові колеса Crimson MG Monster і особливий декор.

Пакет дооснащення Street Monster включає новий комплект обвісу, накладки на бампер і 20-дюймові колеса TRD TF X-Limited.

Фото: тюнінг-пакети від TRD і Modellista для Toyota RAV4 / Мotor1

Оздоблення від Modellista включає аеродинамічний пакет AeroKit з 19-дюймовими колесами та офф-роуд стайлінг JAOS з 20-дюймовими колесами.

В Японії новий Toyota RAV4 пропонується в шести версіях з переднім або повним приводом. У стандартне оснащення моделі входить комплекс безпеки Toyota Safety Sense і комунікаційний модуль DCM з 24-годинним доступом до консьєрж-сервісу і мережі D-Call Net, що об'єднує клініки і авіабази швидкої допомоги по всій країні.

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