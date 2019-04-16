Немецкий автопроизводитель представил в Китае новый семиместный кроссовер для глобального рынка.

Компания Mercedes-Benz заполняет пробелы в своем алфавите и представила в Шанхае новый кроссовер с индексом GLB, который займет место между GLA и GLС.

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Уже сейчас новому Mercedes-Benz GLB можно предсказывать если не тотальный успех, то хотя лакомый кусок пирога, который мог бы съесть Volkswagen со своим выводком кроссоверов на китайском рынке. Что еще лучше – со временем новинка должна появиться и в Украине.

Фото: Mercedes-Benz GLB 2019 / Daimler

Mercedes-Benz GLB 2019 носит статус концепта, однако фактически это предсерийный автомобиль с минимальными изменениями попадет на конвейер до конца года. Производитель называет GLB компактным кроссовером, хотя на самом деле он относится к классу среднеразмерных SUV: 4634/1890/1900 мм в длину, ширину и высоту при колесной базе в 2829 мм. Новинка будет предлагаться в семиместном исполнении.

GLB получил 2-литровый бензиновый турбомотор производительностью в 224 л.с и 350 Нм, который сочетается с 8-ст АКПП и системой полного привода. По предварительной информации такая комплектация будет промежуточной, а базовой станет версия GLB с турбо-четверкой объемом 1,3 литра, созданным Daimler совместно с Renault-Nissan, его отдача около 135 “лошадей”. Можно не сомневаться и в появлении версии GLB от AMG.

Фото: Mercedes-Benz GLB 2019 / Daimler

Внутри новый Mercedes GLB имеет много общего с последним А-классом, но имеет "более дорогой" вид. Кресла третьего ряда, судя по снимкам, предназначены для детских кресел. Вместе с тем есть возможность двигать диван второго ряда вперед-назад на 90 мм.

Напомним, уже завтра, 17 апреля в Нью-Йорке дебютирует еще один новый кроссовер от Mercedes-Benz – GLS 2020.

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