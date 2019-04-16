Німецький автовиробник презентував у Китаї новий семимісний кросовер для глобального ринку.

Компанія Mercedes-Benz продовжує заповнювати пробіли у своєму алфавіті і презентувала у Шанхаї новий кросовер з індексом GLB, котрий посяде місце між GLA та GLС.

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Вже зараз новому Mercedes-Benz GLB можна пророкувати якщо не тотальний успіх, то принаймні ласий шматок пирога, який міг би з’їсти Volkswagen зі своїм виводком кросоверів на китайському ринку. Що ще краще – з часом новинка має з’явитись і в Україні.

Фото: Mercedes-Benz GLB 2019 / Daimler

Mercedes-Benz GLB 2019 носить статус концепта, однак фактично це передсерійний автомобіль, що з мінімальними змінами потрапить на конвеєр до кінця року. Виробник називає GLB компактним кросовером, хоч насправді він відноситься до класу середньорозмірних SUV: 4634/1890/1900 мм у довжину, ширину і висоту при колісній базі у 2829 мм. Новинка пропонуватиметься у семимісному виконанні.

GLB отримав 2-літровий бензиновий турбомотор продуктивністю у 224 к.с і 350 Нм, котрий поєднується з 8-ст АКПП і системою повного приводу. За попередньою інформацією така комплектація буде проміжною, а базовою стане версія GLB з турбо-четвіркою об’ємом 1,3 літри, створеним Daimler спільно з Renault-Nisssan, його віддача близько 135 “коней”. Можна не сумніватись і в появі версії GLB від AMG.

Фото: Mercedes-Benz GLB 2019 / Daimler

Всередині новий Mercedes GLB має чимало спільного з останнім А-класом, однак має “дорожчий” вигляд. Крісла третього ряду, судячи зі знімків, призначені для дитячих крісел. Зате є можливість рухати диван другого ряду вперед-назад на 90 мм.



Нагадаємо, вже завтра, 17 квітня у Нью-Йорку дебютує ще один новий кросовер від Mercedes-Benz – GLS 2020.

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