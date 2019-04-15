Флагманський кросовер німецького виробника офіційно представлять за два дні, та якщо вже нема сил чекати, можна оцінити новинку на цих світлинах.

У ЗМІ потрапили перші зображення нового кросовера Mercedes-Benz GLS 2020 модельного року, який представлять 17 квітня на автошоу в Нью-Йорку.

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Флагман Mercedes злегка додав у розмірах – збільшилась загальна довжина автомобіля, а колісна база зросла до 3137 мм. Дизайн витриманий в стилістиці останнього Mercedes-Benz GLE, оптика стала тоншою і повністю діодною вже в базовій версії моделі.

Прибавка у довжині обіцяє новому GLS просторіший салон. Компонування інтер’єру зазнало лише легких стилістичних змін. Віртуальна панель приладів та сенсорний екран мультимедійної системи згруповані в один блок.

Наразі відомо, що GLS компонуватиметься бензиновими турбомоторами 3.0 і 4.0, а також трилітровим турбодизелем. Усі мотори будуть посилені 48-вольтовою гібридною установкою.



Всі версії отримають 9-ступінчастий автомат, адаптивні амортизатори і пневмоподвеску з можливістю регулювання кожного колеса окремо.

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