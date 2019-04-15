Флагманский кроссовер немецкого производителя официально представят через два дня, и если уже нет сил ждать, можно оценить новинку на этих фотографиях.

В СМИ попали первые изображения нового кроссовера Mercedes-Benz GLS 2020 модельного года, который представят 17 апреля на автошоу в Нью-Йорке.

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Флагман Mercedes слегка прибавил в размерах – увеличилась общая длина автомобиля, а колесная база выросла до 3137 мм. Дизайн выдержан в стилистике последнего Mercedes-Benz GLE, оптика стала тоньше и полностью диодной уже в базовой версии модели.

Прибавка в длине обещает новому GLS более просторный салон. Компоновка интерьера претерпела лишь легкие стилистические изменения. Виртуальная панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы сгруппированы в один блок.

Сейчас известно, что GLS будет компоноваться бензиновыми турбомоторами 3.0 и 4.0, а также трехлитровым турбодизелем. Все моторы будут усилены 48-вольтовою гибридной установкой.

Все версии получат 9-ступенчатый автомат, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску с возможностью регулировки каждого колеса отдельно.

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