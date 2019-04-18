На Международном автошоу в Нью-Йорке жюри конкурса назвало победителей World Car Of The Year 2019.

На автошоу в Нью-Йорке были объявлены победители конкурса “Всемирный автомобиль года”. Уже второй раз за последние три года им стал Jaguar.

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Главным победителем премии WCOTY в этом году стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который был выбран из 40 кандидатов на это звание.

В шорт-лист конкурса в этом году вошли четыре десятка новых моделей, из которых в финал вышли три машины: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60. Список финалистов был объявлен на автосалоне в Женеве в начале года. Победителя выбирало жюри, в состав которого вошли 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира.

Фото: победители конкурса “Всемирный автомобиль года 2019” / WCOTY

По результатам голосования также были определены лучшие модели в пяти категориях. Лучшим представительным автомобилем в этом году назван Audi A7, лучшим спорткаром – McLaren 720S. Выбором номер один для города неожиданно стал Suzuki Jimny, а самым экологичным – опять I-Pace.

В дополнение к двум высоким наградам Jaguar I-Pace имеет еще и звание лучшего автомобиля года по дизайну.

Напомним, в 2018 году звание “Всемирный автомобиль года” получил кроссовер Volvo XC60, за год до этого – Jaguar F-Pace, а еще ранее победителем стал компактный родстер Mazda MX-5.

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