Сообщается, что это будет чем-то средним между маршрутным такси и каршерингом.

Компания Uber объявила о запуске в украинской столице нового сервиса Uber Shuttle в мае. Сервис предполагает бронирование места в микроавтобусе, который будет курсировать по выбранным маршрутам Киева.

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“За несколько недель вы сможете заказать место в чистом, удобном Uber Shuttle высокого качества и по доступной цене, поэтому больше не придется стоять в очередях или пропускать свой транспорт из-за того, что он переполнен”, – сообщает пресс-служба компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, киевлянам и гостям столицы нужно иметь установленное приложение от Uber на своем смартфоне. Информация о маршрутах и тарифах станет доступна в день запуска сервиса Uber Shuttle.

Авторизованные пользователи могут заказать себе место в микроавтобусе, указав ориентировочное время и место отправления и пункт назначения. Программа за несколько минут находит пассажиров, которым нужно ехать в том же направлении, и сообщает стоимость поездки. Микроавтобус будет ждать пассажира на остановке в течение нескольких минут.

Подобный сервис Uber Bus сейчас работает в Каире и мексиканском городе Монтеррей.

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