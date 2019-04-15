В Минэкономразвития придумали новый (на самом деле нет) способ борьбы с пробками в столице и городах-миллионниках. Водителям и пассажирам предлагают пересесть на общественный транспорт.

Заместитель министра регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook разместил сообщение про очередные изменения в ГСН, призванные улучшить ситуацию с трафиком в центре Киева и других украинских мегаполисах. Решение – перехватывающие парковки.

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“Перехватывающие автостоянки для решения проблем с пробками и нехваткой парковок в больших городах – #якісназміна №520, которая вступает в действие уже с 1 июля”, – сказано в описании к публикации.

Такие стоянки, по словам чиновника, позволят водителям оставить свое транспортное средство, не доезжая до центра города. Перехватывающие автостоянки будут устанавливаться вблизи железнодорожных станций, метро и авиатерминалов, остановок общественного транспорта на расстоянии не больше чем 150 метров от этих объектов. До 50% паркомест будут предусмотрены для авто, остающихся не меньше, чем на 1 день, 25% будут выделены под авто, припаркованные на несколько часов.

По мнению инициаторов, нововведения для государственных строительных норм будут способствовать:

уменьшению пробок на дорогах;

решению проблем с нехваткой парковок;

повышению экологического состояния городов;

налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

Впрочем, такое решение может быть действительно действенным только при условии отлаженной работы и высокого качества услуг общественного транспорта, тогда как в столице и других украинских городах наземный транспорт представлен в основном частными перевозчиками.

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