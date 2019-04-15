Воры охотятся на тех, кто надеется "протащить" свою машину сквозь законодательную лазейку.

Украинские СМИ сообщают о случаях нового мошенничества с “евробляхами”: владельцам предлагают легализовать автомобиль всего за один час и каких-то полторы тысячи гривен. Правда, ни один из легковерных владельцев так и не получил машину обратно.

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После окончания в феврале 2019 года льготного периода растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в Украине появилось новое мошенничество. Злоумышленники предлагают владельцу написать доверенность, по которой “работодатель” за рубежом мог на ваше имя купить автомобиль, сообщает Finance.

Что в дальнейшем будет с таким автомобилем – не известно. Есть несколько вариантов развития событий. Например, его могут несколько раз перепродать. Или мошенник будет сам на нем ездить.

Напомним, в ближайшее время украинцев, которые не растаможили свои “евробляхи”, ждут внушительные штрафы до 170 тысяч гривен и платить их будет человек, на которого куплен автомобиль. То есть мошенники могут спокойно ездить на машинах с иностранной регистрацией, купленных на имя своих доверчивых жертв.

Кроме того, человек, написавший доверенность на покупку авто за рубежом, может столкнуться с представителями правоохранительных органов. Это произойдет в том случае, если мошенники начнут несколько раз перепродавать “евробляху”. Сложно будет доказать, свою непричастность к аферистам.

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