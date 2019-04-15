Злодії полюють на тих, хто сподівається "протягнути" свою машину крізь законодавчу нишпорку.

Українські ЗМІ повідомляють про випадки нового шахрайства з “євробляхами”: власникам пропонують легалізувати автомобіль усього за одну годину і якихось півтори тисячі гривень. Щоправда, жоден з легковірних власників так і не отримав машину назад.

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Після закінчення в лютому 2019 року пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, в Україні з’явилося нове шахрайство. Зловмисники пропонують власнику написати довіреність, за якою “роботодавець” за кордоном міг на ваше ім’я купити автомобіль, повідомляє Finance.

Що в подальшому буде з таким автомобілем – не відомо. Є кілька варіантів розвитку подій. Наприклад, його можуть кілька разів перепродати. Або шахрай буде сам на ньому їздити.

Нагадаємо, найближчим часом на українців, які не розмитнили свої “євробляхи”, чекають значні штрафи до 170 тисяч гривень і платитиме їх людина, на яку куплений автомобіль. Тобто шахраї можуть спокійно їздити на машинах з іноземною реєстрацією, куплених на ім’я своїх довірливих жертв.

Крім того, людина, яка написала довіреність на купівлю авто за кордоном, може зіткнутися з представниками правоохоронних органів. Це станеться в тому випадку, якщо шахраї почнуть кілька разів перепродувати “євробляху”. Складно буде довести, свою непричетність до аферистів.

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