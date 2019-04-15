У Мінекономрозвитку вигадали новий (насправді ні) спосіб боротьби з заторами у столиці та містах-мільйонниках. Водіям і пасажирам пропонують пересісти на громадський транспорт.

Заступник міністра регіонального розвитку і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook розмістив повідомлення про чергові зміни у ДБН, покликані покращити ситуацію з трафіком у центрі Києва та інших українських мегаполісів. Рішення – перехоплюючі парковки.

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“Перехоплюючі автостоянки для вирішення проблем із заторами і нестачею парковок у великих містах – #якісназміна №520, яка вступає в дію вже з 1 липня”, – сказано в описі до публікації.

Такі стоянки, за словами чиновника, дозволять водіям залишити свій транспортний засіб не доїжджаючи до центру міста. Перехоплюючі автостоянки будуть встановлюватися поблизу залізничних станцій, метро та авіа-терміналів, зупинок громадського транспорту на відстані не більеш 150 метрів від цих об’єктів. До 50% паркомісць будуть передбачені для авто, що залишаються не менше, ніж на 1 день, 25% будуть виділені під авто, припарковані на кілька годин.

На думку ініціаторів змін нововведення до Державних Будівельних Норм сприятиме:

зменшенню заторів на дорогах;

вирішенню проблем з нестачею парковок;

підвищенню екологічного стану міст;

налагодженню транспортного руху в центральних районах міст.

Втім таке рішення може бути справді дієвим лише за умови налагодженої роботи і високої якості послуг громадського транспорту, тоді як у столиці та інших українських містах наземний транспорт представлений переважно приватними перевізниками.

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