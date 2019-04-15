Питання про терміни, обсяги поставок і ціни поки ще не вирішені, але презентацію в Китаї преміального кросовера від Great Wall для журналістів Авто24 вже провели. Швидше за все, він буде представлений під новим для нас преміальним брендом Wey.

Для багатьох українців словосполучення "преміальний китайський автомобіль" поки ще звучить кумедно. Але в Китаї це давно стало нормою. Практично всі світові автовиробники вже багато років тому побудували в Китаї свої заводи і випускають автомобілі, в тому числі і преміальні. Китайські бренди від них не відстають.

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Преміум-бренд від китайського виробника GreatWall називається Wey. Його модель VV7 за технологічныстю нічим не гірша від багатьох європейських кросоверів, які гордо носять приставку "преміум".

Він приводиться в рух 2,0 літровим мотором потужністю 240 к.с., обладнаний преселективною коробкою передач на 7 ступеней, має в арсеналі опцій систему автоматичного паркування, активний круїз-контроль, систему утримання автомобіля в смузі та безліч інших сучасних "фішок".

У дизайні Wey VV7 теж далеко не аутсайдер. Сучасний та агресивний зовнішній вигляд поєднується з просторим і добре скроєним дизайном інтер'єру.

Короткий тест-драйв по заводському полігону показав, що VV7 має азартний характер. Бадьоро прискорюється, супроводжуючи перемикання передач соковитими ударами у вихлопній системі, прекрасно гальмує і дуже впевнено тримається в поворотах.

Офіційна презентація Wey VV7 відбудеться на Шанхайському автосалоні в найближчі дні. Там же будуть оголошені ціни для китайського ринку, відштовхуючись від яких можна буде припустити, скільки буде коштувати Wey VV7 на нашому ринку.

Точна інформація про комплектації і ціни для України буде доступна найближчим часом.