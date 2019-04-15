Вопрос о сроках, объемах поставок и ценах пока еще не решен, но презентацию в Китае премиального кроссовера от Great Wall для журналистов Авто24 уже провели. Скорее всего, он будет представлен под новым для нас премиальным брендом Wey.

Для многих украинцев словосочетание “премиальный китайский автомобиль” пока еще звучит забавно. Но в Китае это давно стало нормой. Практически все мировые автопроизводители уже много лет назад построили в Китае свои заводы и выпускают автомобили, в том числе и премиальные. Китайские бренды от них не отстают.

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Премиум-бренд от китайского производителя GreatWall называется Wey. Его модель VV7 по технологичности ничем не хуже многих европейских кроссоверов, гордо носящих приставку “премиум”. Он приводится в движение 2,0 литровым мотором мощностью 240 л.с. оборудован преселективной коробкой передач на 7 ступеней, имеет в арсенале опций систему автоматической парковки, активный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе и множество других современных “фишек”.

По части дизайна Wey VV7 тоже далеко не аутсайдер. Достаточно агрессивный внешний вид сочетается с просторным и ладно скроенным дизайном интерьера.

Короткий тест-драйв по заводскому полигону показал, что VV7 обладает весьма азартным характером. Бодро ускоряется, сопровождая переключения передач сочными хлопками в выхлопной системе, прекрасно тормозит и очень уверенно держится в поворотах.

Официальная презентация Wey VV7 состоится на Шанхайском автосалоне в ближайшие дни. Там же будут оглашены цены для китайского рынка, отталкиваясь от которых можно будет предположить, сколько будет стоить Wey VV7 на нашем рынке. Точная информация о комплектациях и ценах для Украины будет доступна в ближайшее время.