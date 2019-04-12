Господарський суд виніс рішення про санацію "Запорізького автомобілебудівного заводу".

Відповідне рішення винесене судом 11 квітня в рамках порушеної в кінці минулого року справи про банкрутство. Термін санації – 6 місяців. В затвердженому пакеті санації – виведення "ЗАЗу" зі стану банкрутства в найкоротші строки, максимальне збереження інфраструктури виробничих потужностей та відновлення виробництва автомобілів.

Окрім цього, план санації включає в себе покращення соціальної сфери, збереження існуючих робочих місць та створення нових. Завод має стати платоспроможним, сплачувати податки в місцевий та державний бюджети. Як саме потрібно виконати ці вимоги, не вказується.

Нагадаємо, що нещодавно на ЗАЗі був змінений керівник підприємства.