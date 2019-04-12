Хозяйственный суд вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода".

Соответствующее решение вынесено судом 11 апреля в рамках возбужденного в конце прошлого года дела о банкротстве. Срок санации – 6 месяцев. В утвержденном пакете санации – вывод "ЗАЗа" из состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальное сохранение инфраструктуры производственных мощностей и восстановления производства автомобилей.

Кроме этого, план санации включает в себя улучшение социальной сферы, сохранение существующих рабочих мест и создание новых. Завод должен стать платежеспособным, платить налоги в местный и государственный бюджеты. Как нужно выполнить эти требования, не указывается.

Напомним, что недавно на ЗАЗе был сменен руководитель предприятия.