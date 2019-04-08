Председателем правления АО “Запорожский автомобилестроительный завод” (ЗАЗ), входящего в состав корпорации “УкрАВТО”, с 9 апреля сроком на пять лет назначен Антон Лазарев, ранее занимавший должность заместителя председателя правления корпорации.

Об этом говорится в сообщении ЗАЗа в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

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В компании сообщают, что такое решение принял наблюдательный совет АО на заседании 5 апреля, освободив от обязанностей председателя правления Николая Евдокименко “в связи со сменой состава правления”.

Николай Евдокименко возглавлял правления Запорожского автозавода с 2005 года, с годичным перерывом (с мая 2013 года по май 2014 года), когда он занимал должность первого заместителя министра промышленной политики. Евдокименко в новом составе правления АО “ЗАЗ” стал его членом.

Как сообщалось, Запорожский автозавод, в отношении которого в конце прошлого года возбуждено дело о банкротстве, в настоящее время в небольших количествах выпускает коммерческие автомобили и автобусы.

По итогам 2018 года завод получил чистую прибыль в размере 1,07 млрд грн, тогда как в 2017 году убыток составлял 287,75 млн грн. По информации пресс-службы “УКрАВТО”, полученная прибыль стала результатом списания “Проминвестбанком” долга в размере около 1,4 млрд грн.

Непокрытый убыток ЗАЗа к началу текущего года составил 3,25 млрд грн (годом ранее – 4,32 млрд грн).

В 2018 году ЗАЗ сократил производство почти в 13 раз – до 131 ед. преимущественно за счет практически полного прекращения выпуска легковых авто (выпущен один автомобиль против 1,15 тыс. в 2017 году). Кроме того, выпуск коммерческих авто сократился в 5,6 раза – до 85 ед., автобусов произведено 45 ед.

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“УкрАВТО” зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО “ЗАЗ”, польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, а также сеть автозаправочных комплексов.

В 2017 году чистый доход корпорации вырос на 30% к 2016 году – до 2,57 млрд грн, чистая прибыль составила 254,7 млн грн против убытка 3,08 млн грн годом ранее. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.